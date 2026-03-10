◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―チェコ（１０日・東京ドーム）ＷＢＣ１次ラウンドの最終戦・チェコ戦に臨む日本のスタメンが発表された。ここまで野手１６人で唯一、出番がなかった広島の小園海斗内野手が「６番・遊撃」で今大会初出場を果たすことになった。昨季はセ・リーグで首位打者＆最高出塁率の２冠を獲得。本職の遊撃に加え二塁、三塁も守れるマルチさも魅力だが、今大会の３試合は二塁・牧、三塁・岡本、遊撃・源