アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが、メンバー7人そろってユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を楽しむ姿が、10日までにパークの公式YouTubeチャンネルで公開された。【動画】FRUITS ZIPPERの7人、USJをガチで楽しむ姿USJは、学生の“一生忘れられない”春の思い出づくりを応援するキャンペーン『ユニ春』を4月5日まで開催中。スペシャルライブ『ユニ春！ライブ 2026』も盛り上がり、FRUITS ZIPPERは2月8日に出演した。