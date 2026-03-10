けさ、福岡県内の母子生活支援施設で入居中の親子とみられる3人が倒れているのが見つかり、このうち未就学の女児2人が死亡しました。きょう午前8時半すぎ、福岡県内の母子生活支援施設で、「入居者の意識がない。倒れている」と施設の関係者から119番通報がありました。駆けつけた警察と救急隊は、施設の居住スペースで母親とみられる女性と未就学の女児2人が倒れているのを発見。女児2人は病院に運ばれましたが、2人ともおよそ1時