◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―チェコ（１０日・東京ドーム）１次ラウンド（Ｒ）の４戦４勝をかけてＷＢＣ１次Ｒ最終戦のチェコ戦に臨む日本のスタメンが発表された。これまでの３試合でただ１人、野手では未出場だった広島・小園海斗内野手（２５）が「６番・遊撃」で初出場。阪神・佐藤輝明内野手（２６）が「２番・右翼」、森下翔太外野手（２５）が「１番・左翼」で初めてスタメン出場する。大谷翔平投手はスタメンを外