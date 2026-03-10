3月10日は、世界中のゲームファンにとって特別な日――“マリオの日”だ。【写真あり】ルフィ役を演じる俳優の“マリオ愛”溢れるコスプレ世界を席巻した“日本発コンテンツ”日付の英語表記「Mar.10」が“Mario”に見えることから名付けられたこの記念日。もともとはアメリカのファンのあいだで自然発生的に広まったものだが、2016年、任天堂アメリカ公式が「Celebrate Mar.10 Mario Day!」という動画を公開し、事実上の“公