ともに17歳の少年と少女がそれぞれ、覚醒剤の使用と所持の疑いで逮捕されました。 トラブルの通報→水を大量に飲む少年 尿検査で… 覚醒剤使用の疑いで逮捕されたのは、熊本市に住む17歳の少年です。 警察によりますと3月6日、知人間のトラブルの通報を受けた警察が、少年の部屋でガラスパイプを見つけました。 水を大量に飲むなど少年の動きが不審だったことから、警察が翌日に令状を取り少年の尿を調べたところ、覚醒剤の成