岐阜・可児市の大王製紙の工場で6人が搬送され、1人が意識不明の重体です。一酸化炭素中毒とみられています。10日午前9時50分ごろ、可児市土田にある大王製紙可児工場で、「2人の男性が何らかのガスを吸い意識がもうろうとなった」と従業員から119番通報がありました。24歳から66歳の男性作業員ら6人が救急搬送され、このうち66歳の男性が意識不明の重体です。10日は午前9時から一酸化炭素を送るバルブの交換に当たっていたところ