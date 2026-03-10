■大相撲春場所・3日目（10日、エディオンアリーナ大阪）初日から2連敗の大の里（25、二所ノ関）は藤ノ川（21、伊勢ノ海）に引き落としで敗れ、まさかの初日から3連敗を喫した。初顔合わせとなった一番は、立ち合いから小柄の藤ノ川が下から突き上げ、大の里はのど輪攻めに苦しむなどなかなか前に出られず、最後は変化に屈し、土俵にばったりと倒れた。24年7月の名古屋場所（当時関脇）で初日から2連敗はあったが、3連敗は自身初の