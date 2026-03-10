栃木県足利市の老人ホームで、92歳の入所者の女性の顔を殴り、けがをさせたとして42歳の介護士の男が逮捕されました。傷害の疑いで逮捕されたのは、栃木県足利市の老人ホームに勤務する介護士の石田慶太容疑者（42）です。石田容疑者はおととい午前4時半ごろ、足利市の老人ホームで入所者の女性（92）の顔を複数回殴り、けがをさせた疑いが持たれています。当日の午後2時すぎ、女性の家族が「母親が職員に殴られた」と警察署を訪れ