「アジア円卓会議」の初会合で写真に納まる、共同議長の岸田元首相（前列左から4人目）、インドネシアのユドヨノ元大統領（同3人目）ら＝10日午後、東京都港区民間非営利団体「言論NPO」は10日、米中2大国が影響力を強める世界でアジアの果たすべき役割を話し合う「アジア円卓会議」を創設し、東京都内で初会合を開いた。岸田文雄元首相とインドネシアのユドヨノ元大統領が共同議長を務め、アジア各国から元首脳や元閣僚らが参加