愛知県蒲郡市の住宅で2016年、住人の農業杉浦加津代さん＝当時（73）＝が殺害された事件は10日、未解決のまま発覚から10年を迎え、現場近くのスーパーで、杉浦さんの長男司さん（61）夫婦らが事件解決につながる情報提供を訴えた。司さんらは県警の捜査員約30人と事件概要が書かれたチラシ入りのポケットティッシュ1500個を買い物客に配った。司さんは「犯人が逃げ切れる場所はない。罪を償ってほしい」と語った。1999年に名