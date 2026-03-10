タレントの新山千春（45）が、納車されたこだわりの愛車を披露し、話題になっている。【映像】14歳年下夫との写真や新たな愛車“ランクル70”（複数カット）2023年11月、マッチングアプリで知り合ったという14歳年下の一般男性との再婚を報告し話題になった新山。Instagramでは仕事やプライベートについて発信し、2025年9月には家族で沖縄を訪れていることを報告。船の上での水着ショットや、海辺で夫と手をつなぐ仲睦まじい姿