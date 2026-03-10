千鳥・大悟がＭＣを務める日本テレビ系「大悟の芸人領収書」が１０日放送され、「ＴＨＥＷ」王者が世間の感覚からかけ離れたベテラン芸人に猛クレームをつけた。「お笑い世代間ギャップを埋めよう」のテーマでトークを展開し、２０２０年に「ＴＨＥＷ」を制した吉住が私見を主張。バラエティー番組の定番シーンについて、「リアクションで水に落ちると、着替えるじゃないですか。そのときに女性スタッフさんがいるのに、パ