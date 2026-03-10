オープン当時から愛され続けてきたクリームソーダ都営新宿線・神保町駅A7出口から徒歩1分、大通りから一本入ったところにあるのが、今回紹介する老舗喫茶店「さぼうる」。赤い公衆電話と大きなトーテムポールが印象的なので、近くまで行けばすぐに見つかるはずです。店内に飾られた「さぼうる」のクリームソーダのミニチュア今年で創業71周年！オープン当時から愛され続けてきたのがカラフルな「クリームソーダ」。初代から受け継