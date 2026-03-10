【漫画】本編を読むSNSで話題を集める新進気鋭のクリエイター・おけべち氏（＠okbechi）が描く、コーヒー探求エッセイ『苦手なコーヒーをわかりたい』。苦手なコーヒーをあえて趣味にしようと思い立ってから半年、衝動的に道具を一式揃え、初めて本格的なコーヒーを淹れてみるのだが――。外で飲むコーヒーとは異なる魅力を味わえる“おうちコーヒー”。カフェでは店の雰囲気や友人との会話などで体験がリッチになりすぎ、味をフ