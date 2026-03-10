オープン20周年を迎えるアイシングケーキの専門店「fait en bonbons」は、2005年に大阪・中崎町のマンションの1室でオープン、2018年に大阪・新町今に移転し、2026年で20周年を迎えたアイシングケーキの専門店。Osaka Metro四ツ橋駅から徒歩約4分、または心斎橋駅から徒歩約8分と、アクセス便利な街なかにあり、コンクリート打ちっぱなしのおしゃれなビルの1階にあります。アイシングとは、イギリス発祥のデコレーション方法で、粉