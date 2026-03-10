春の味覚を味わう「モーニングBOX」 「春のグランピング滞在」では春を満喫するさまざまな体験が用意されています。まずは、春の味覚を味わえる食事からご紹介！河口湖の絶景を望む客室のテラスリビングで、さわやかな空気と雄大な景色を眺めながら朝食をいただきます。オリジナルの木箱の中には、焼きたてのダッチオーブンブレッドや、菜の花とタケノコを使用したオムレツ、ソーセージなどがぎっしり。春ならではの味覚が楽しめる