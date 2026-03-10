【モデルプレス＝2026/03/10】ロックバンド・the GazettEが10日、公式サイトを更新。同バンドにてギターを担当した葵（46）を除名すると発表した。【写真】存続の危機に直面していた人気ロックバンド「精神的に深く追い詰められ」◆the GazettE、ギタリスト・葵の除名を発表同サイトでは「この度、我々 the GazettEは、ギタリスト葵を除名し、今後袂を分かつ決断をいたしました」と報告し「新たな活動をお待ちいただいていた皆様に