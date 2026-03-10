メ～テレ（名古屋テレビ） 10年前の10日、愛知県蒲郡市で、当時73歳だった女性が殺害されて見つかりました。事件解決を願い続ける遺族にとって、光となっているできごととは。 蒲郡市内のスーパーで、買い物客にビラの入ったティッシュを配る杉浦司さん(61)と妻の多香子さん(61)。 情報提供を求めているのは、10年前に起きた未解決の殺人事件です。 2016年3月10日、蒲郡市神ノ郷町の自宅で司さんの母、