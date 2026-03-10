あの人がメイクで魅力マシマシ！ 美ジュ-1グランプリ2026。今回は、オダウエダ・植田紫帆さんが妖精ラメメイクに挑戦！この姿で雪山に行って、広瀬香美さんの曲のMVを撮りたいです「普段の舞台メイクは、眉毛と口紅を濃くするのがコダワリ。その方が理不尽なことが起きた時に怒りが伝わりやすいって、熊元プロレスさんから教わりました」と語る植田さんが、キラキラを纏った可憐な妖精に大変身！「汗っかきなんで、先輩に『ラメつ