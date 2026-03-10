米国のトランプ大統領は9日、フロリダ州で記者団の取材に応じ、米国とイスラエルが進めている対イラン軍事作戦について「間もなく終わる」と述べ、戦闘の収束が近いとの認識を示した。一方で、欧州では米軍の戦略爆撃機が英国の空軍基地に相次いで集結しており、軍事的にはむしろ作戦継続を示唆する動きとの見方も出ている。米軍はここ数日、英国のフェアフォード空軍基地に長距離爆撃機を増派している。航空機追跡データなどによ