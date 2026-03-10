香川県教育委員会 香川県教育委員会の職員が9日、県内の高校教員の個人情報が含まれたメールを誤って別の高校に送っていたことが分かりました。 香川県教委によりますと、総務課の職員が9日午前11時50分ごろ、「学校教育統計調査」に関するメールを県内の私立高校に送信する際、誤って別の私立高校に送りました。 メールには、教員35人の免許状の種類や担任教科、給料月額などの個人情報のデー