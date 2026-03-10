【トヨタ ソアラ （Z20） 後期型 2.0GT-ツインターボL （1989） “フルエアロ”】 5月23日ごろ 発売予定 価格：3,740円 ハセガワは、プラモデル「トヨタ ソアラ （Z20） 後期型 2.0GT-ツインターボL （1989） “フルエアロ”」の完成見本を3月10日に公開した。発売は5月23日ごろを予定し、価格は3,740円。 本商品はトヨタのクーペ「ソアラ （Z20）」より後期