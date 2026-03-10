10日午後、天童市でトラックと乗用車が出合い頭に衝突する事故があり、乗用車を運転していた74歳の男性が死亡しました。午後1時すぎ、天童市山王の十字路交差点で東に進んでいた乗用車と北に向かって走行中のトラックが出合い頭に衝突しました。この事故で、乗用車を運転していた天童市久野本の職業不詳・渋谷茂成さん(74)が心肺停止の状態で病院に搬送され、その後、死亡が確認されました。一方、トラックを運転していた天童市の