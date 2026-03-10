中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月10日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は10日の記者会見で、北京と朝鮮の平壌を結ぶ旅客列車の運行再開に関する情報について、中国と朝鮮は友好的な隣国であり、旅客列車の定期運行を維持することは人的往来の円滑化に重要だと述べた。中国は双方の主管部門が意思疎通を強化し、両国間の人的往来により便利な条件を整えることを支持すると強調した。