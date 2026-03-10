１０日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５５１．４４ポイント（２．１７％）高の２５９５９．９０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１２８．８０ポイント（１．５０％）高の８７１０．２６ポイントと反発した。売買代金は３３０９億２８７０万香港ドル（約６兆６６１５億円）にやや縮小している（９日は３９２３億３０４０万香港ドル）。投資家心理が上向く流