◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーチェコ（2026年3月10日東京D）日本代表「侍ジャパン」の岡本和真内野手（29）は10日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組最終戦のチェコ戦前に行われた公式会見に出席。ブルージェイズで同僚となったドミニカ共和国代表の主砲ウラジーミル・ゲレロ内野手（26）と準々決勝か準決勝で対戦することについて語った。3試合を終えて10打数1安打1打点の岡本は「自分