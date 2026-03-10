スズキ初の軽商用BEVを発売スズキは2026年3月9日、同社初となる軽商用バッテリーEVの新型『スズキ・イー・エブリイ』を発売した。【画像】スズキ初の軽商用BEVスズキ・イー・エブリイのディテール全34枚本モデルはスズキ、ダイハツ、トヨタの3社が共同開発したBEVシステムを搭載しており、ダイハツからのOEM供給を受けて販売される。スズキ初の軽商用BEV『スズキ・イー・エブリイ』を発売。 スズキ駆動方式は