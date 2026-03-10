お笑いコンビ「ハライチ」が10日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。業界1年目の驚きの収入を明かす場面があった。業界1年目はどう過ごしていたかとの話題となり、岩井勇気は「何にもないもんね。1年目なんて」とほとんど仕事がなかったと回顧。澤部佑は「給料とか。最初は凄かったよねえ」と回顧した。岩井は「半年やって、100円とかだった」と衝撃の金額をぶっちゃけ、スタジオからは驚きの