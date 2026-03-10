俳優の山田杏奈が、ドイツ・フランクフルトで開催される第26回日本映画祭「ニッポン・コネクション」にて、「ニッポン・ライジングスター賞」を受賞したことが発表された。山田は6月7日に行われる授賞式に登壇する予定だ。【画像】映画『NEW GROUP』ポスター＆場面写真「ニッポン・コネクション」は世界最大級の日本映画祭の一つで、2000年の創設以来、最新の日本映画の多彩な魅力を紹介するとともに、これまでにない視点や感