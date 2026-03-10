お笑いコンビ「しずる」の池田一真（42）が、9日深夜放送のTBS系「バナナマンのしらバナ」（月曜深夜0・06）に出演。大きく飛躍した元相方について言及した。「しずる」の池田と純はともに東京NSCの9期生だが、元々は違うコンビを組んでいた。池田の相方が、現在は人気バンドになった「ゴールデンボンバー」の鬼龍院翔だと紹介されると、バナナマンの日村は「相方だったの！？」と仰天。設楽も「ビックリするよね。元相方があ