サウジアラムコのロゴ（ゲッティ＝共同）【パリ共同】サウジアラビア国営石油会社サウジアラムコのナセル最高経営責任者（CEO）は10日の決算説明会で、エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡の封鎖が続けば「世界の石油市場に壊滅的な結果をもたらすだろう」と警告した。ロイター通信が報じた。ナセル氏は「過去にも混乱はあったが、今回は中東の石油・ガス産業にとって最大の危機だ」と述べた。世界経済への悪影響に懸念を