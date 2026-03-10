装飾された北日本新聞10日付朝刊の題字（左）と通常の題字北日本新聞社（富山市）は10日、通算の発行号数が5万号を迎え、1面の題字を定期的に装飾する「今日のだいじ」をスタートした。10日付朝刊の第1回は、雪を頂く立山連峰の写真を背景にした。今後も月1回程度、富山県内の風物や催しなどをテーマに題字を装飾する。北日本新聞社は1884年1月創刊の「中越新聞」を源流とする富山県の地方紙。新聞統合で1940年に「北日本新聞