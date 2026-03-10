記者会見する関西経済同友会の永井靖二代表幹事＝10日午後、大阪市北区関西経済同友会は10日、防災・復興に関する提言を発表した。狭い空間で雑魚寝を強いられるといった避難所の環境について「昭和初期から約1世紀にわたり質的な向上が見られない」と指摘。南海トラフ巨大地震では、災害関連死が最大5万2千人と推計されており、国の財政負担による避難所の整備を求めた。永井靖二代表幹事（大林組副社長）が大阪市内で記者会