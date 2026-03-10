京都府などが宇治市で実施した避難所の運営訓練で、吐しゃ物の処理方法を学ぶ市職員ら＝10日午後京都府とダスキンは10日、災害時の避難所運営に関する連携協定を締結した。京都府の要請を受けたダスキンが府内の市町村へ避難所に必要な資機材や衛生管理のノウハウを提供する。避難生活の長期化を見据え、感染症のまん延や災害関連死の予防を目指す。京都府などは10日、宇治市で避難所の運営訓練を実施した。ダスキンの社員が市