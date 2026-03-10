【ジュネーブ＝船越翔】ロイター通信によると、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のラファエル・グロッシ事務局長は９日、イラン中部イスファハンの核施設に２００キロ・グラム超の高濃縮ウランが保管されているとの見方を示した。米国とイスラエルによる軍事作戦が続く中、「他の場所に移送した兆候はない」と説明した。グロッシ氏は、訪問先のパリで記者団に対し、イランはこれまでイスファハンの地下施設を高濃縮ウランの主な保管