ムード歌謡グループ「純烈」のリーダー・酒井一圭（50）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。人気芸人との旅先ショットを披露した。酒井は「三峰神社に行ってきました！」と報告。「今回の私はお連れする係でした」と、お笑いタレント・チャンス大城との2ショット写真を披露した。その後、カウンター席で前菜の皿を前にした2人の姿をアップ。「50才おじさん同士らしからぬディナー」とツッコんだ。この投稿にフォ