ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した中井亜美選手に、千葉県市川市が『市川市民栄誉賞』を授与することが明らかとなりました。8日、田中甲市長が自身のSNSで発表しました。中井選手は17歳ながら今年2月に行われたミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングル日本代表に選出。本番では代名詞となっている大技トリプルアクセルも成功させるなど素晴らしい演技で銅メダルに輝きま