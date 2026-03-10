東京23区の新築戸建てが初めて平均1億2000万円を超えました。不動産調査会社の東京カンテイによりますと、2月に販売された東京23区の新築一戸建て住宅の平均価格は1億2083万円で、4カ月連続で上昇しました。1億2000万円を超えたのは調査開始以来初めてです。東京都全体の平均価格は6404万円で5カ月連続上昇した一方で、首都圏の平均価格は4912万円と3カ月ぶりに下落しました。東京カンテイは「建築コストの上昇から大きな値下がり