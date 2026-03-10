先月投票が行われた衆議院選挙について県警察本部は、選挙違反取締本部を解散しました。これまでに事前の選挙運動に関する違反で2件の警告を出しています。県警察本部は、衆議院選挙公示前の1月24日に設置していた選挙違反取締本部と県内14の警察署の現地本部を10日午前10時に解散しました。これまでに確認されている違反は2件です。いずれも立候補の届け出前にインターネットで投票を呼びかけた、事前の選挙運動に関する違