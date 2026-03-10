ビジュアル系ロックバンド・the GazettE公式X（旧Twitter）アカウントは3月10日、投稿を更新。ギタリスト・葵さんの除名を発表しました。【投稿】the GazettE、ギタリスト・葵の除名を発表「なぜ今日？」同アカウントは「皆様へ大切なお知らせ」と題して、公式Webサイトへのリンクを掲載。サイトでは「この度、我々the GazettEは、ギタリスト葵を除名し、今後袂を分かつ決断をいたしました」と報告しました。除名の理由については