日本テレビ系列各局は今年、「あす大災害、だとしたら？」をテーマに「いのちを守るプロジェクト」を展開します。10日にお伝えするのは災害関連死の特集です。発生から2年がたった能登半島地震では228人が死亡し、その2倍余りの495人が災害関連死で亡くなりました。よりよい対応や支援があれば防ぐことができる場合もあるされている災害関連死、県内ではこれまでに2023年の記録的な大雨で被害に遭った7人が認定されています