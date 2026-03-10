春になると、各地でさまざまな花が咲き始め、日本の風景は一気に色づきます。茨城県でもこの季節、花桃や桜、八重桜、山桜といった多彩な花々が次々と見頃を迎え、県内のあちこちで春の景色が広がります。桃色の花桃がつくる華やかな風景から、川沿いに続く桜並木、山を彩る自然の桜まで、その表情は実にさまざま。春の訪れを感じながら、花をめぐる小さな旅に出かけてみてはいかがでしょうか。【写真】『ザ・ロイヤルファミリー』