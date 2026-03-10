image: generated at whisk キャンプで焚き火をする時、薪が拾えるならラクですよね。現地調達最高！宇宙も同じような話です。「月で酸素を生む」という実証テストにNASAが成功しました。この技術の名前はCaRD（Carbothermal Reduction Demonstration、炭素熱還元実証）。聞き慣れない名前ですが、やっていることは「太陽光を集め、レンズで月の土を焼き、酸素を作り出す」という、なかなか