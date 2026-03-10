テレビはまだまだトガっている。心に“刺さった”番組を語るリレー連載「今週のトガりテレビ」。今回は、テレビウォッチャーの戸部田誠（てれびのスキマ）が、支持を集めながらも終了する個性的な番組の裏側と、テレビ局の「編成」と「制作」の思惑について語る。 【画像】白衣を着たニホンザルが番組MC 未来的過ぎる光景 個性的なテレビ番組が続々と終了へ 『ボクらの時代』（フジテレビ系）や『クレイジー