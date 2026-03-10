福岡県警小倉南署は10日、北九州市小倉南区田原新町付近の公園で9日午後4時半ごろ、男児が遊んでいたところ、80歳くらいの男からつえでたたかれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は身長160くらい、白髪、腰が曲がり茶色いつえを所持、眼鏡、白色マスク着用。子供に何か話しかけていたという。