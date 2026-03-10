日本人29人が逮捕された、カンボジアを拠点とする特殊詐欺事件。裁判で、“かけ子”5人の弁護側は争わない姿勢を示しました。東京都の無職・矢嶋和夫被告(53)ら男5人は去年2月、他の者と共謀して、カンボジアの拠点から警察官などになりすまして茨城県に住む30代の女性にウソの電話をかけ、現金3140万円をだまし取った罪に問われています。10日の初公判で、矢嶋被告ら2人は起訴内容を認める一方、ほかの3人は「話したくあり