これまでオリンピックで１０個のメダルを獲得したスピードスケートの北海道幕別町出身・髙木美帆選手が、現役最後のレースを終えオランダから帰国しました。（髙木美帆選手）「ゆったりしている時間も流れているので、そこにある意味違和感を感じながらという不思議な気持ちを抱えている」先週末に行われたスピードスケートの大会を最後に現役引退を表明していた、幕別町出身の髙