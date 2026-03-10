タレントの大桃美代子（60）が10日、自身のインスタグラムを更新。“生きる希望を失っていた”という母とWBC観戦の思い出を、写真と動画を添えてつづった。【動画】「翔平さんは神でした」大桃美代子が披露した母とのWBC観戦の“思い出”大桃は「父が亡くなって、生きていたく無い、、、と言った母が唯一、行きたいと言った、WBC 大谷さんを見てみたいと、、、、翔平さんは神でした。行きたいは、生きたい。家から出られた瞬間