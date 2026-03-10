2011年3月11日午後2時46分に発生した東日本大震災では、津波による犠牲者が甚大な数に上った。警察庁によると、今年3月1日時点で、全国の死者は1万5901人、行方不明者は2519人。復興庁によると、避難中の体調悪化などによる関連死も昨年末時点で3810人いる。東京電力福島第1原発事故が起きた福島県を中心に、現在も約2万6千人が避難生活を送っている。福島県の双葉町、大熊町など7市町村は原発事故の影響で、原則立ち入りでき